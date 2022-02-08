Öğrencilerle sucuk ekmekli buluşma

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ikram edildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ilçe protokolü, Anadolu Lisesi Okul Bahçesinde öğrencilerle bir araya geldiler. Başkan Oral ve ilçe protokolü, sucuk ekmek ikram ettiği etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlenme imkânı da buldu.

Altınova Anadolu Lisesi bahçesinde ara tatil sonrası gerçekleşen etkinliğe; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Etin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz ile Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve okul yöneticileri katıldı.

Etkinlikte; eğitim camiasının, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmesini dileyen Başkan Oral, “2021-2022 Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde; sağlıklı, başarılı ve mutlu günler geçirmenizi dilerim” diye konuştu.

İlçe protokolü etkinliğin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ettiler.