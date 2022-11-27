Öğretmenleri için mindere çıktılar

Altınova Belediyespor Öğretmenler Günü Güreş Turnuvası, Altınova Belediyesi Spor Salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Erkek ve kız 100 minik güreşçi minderde hünerlerini öğretmenleri için sergiledi. Oldukça çekişmeli maçların gerçekleştiği turnuvada Ata Sporu güreşin alt yapısını oluşturan minik sporcular göz doldurdu. Altınova Beleediyespor Güreş Takımı birinci olurken, ikinciliği Karamürsel Gençlikspor, üçüncülüğü ise Tavşanlı Belediyespor elde etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Altınova Belediye Meclis üyeleri Hasan Karabacak ve Bilal Ok, Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.