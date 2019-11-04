Okullara hobi bostanları kurulacak

Yalova'nın Altınova ilçesinde "7'den 77'ye Çevrimiçi" projesi kapsamında okulların bahçelerine hobi bostanları kurulacak.

Proje kapsamında uygun olan okul bahçesinde öncelikle bitkilerin tanınması, organik tohum üretilmesinin sağlanması hedefleniyor. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar,ilçedeki okullarda hobi bostanları oluşturulabilinecek yerlerde incelemelerde bulundu. Okul bahçelerinde belirlenen alanlar, Fen İşleri Garaj Amirliği ekiplerince proje için hazır hale getirildi.

Proje hakkında bilgi veren Metin Oral, “Projede öncelikle çocuklarımızın bitkileri tanımaları sağlanarak yeşil hayatı kendi elleriyle inşa etmeleri hedefleniyor. Hobi bostanları adı altında kaymakamlığımız ve belediyemizin belirlediği alanlarda yeşil alanları çoğaltmak, emek ve sabır ile neler başarabileceklerini görmek ve organik ürün yetiştirmek istiyoruzz. Ayrıca ilçemizde halkımızın kendi bahçelerinde kullandığı organik tohumları bir araya getirerek bu tohumları hem çoğaltmak hem de organik ürün yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.