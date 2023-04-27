Ölü Ozanlar Derneği tiyatro oyunu beğeniyle izlenildi

Yalova Belediyesi, Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu ‘Ölü Ozanlar Derneği' isimli tiyatro oyunuyla devam etti.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Salonu'nda 2 perde olarak sahnelenen oyuna Yalovalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayesinde okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu anlatılan oyunu Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman da izledi.

Sahnelenen oyunun bitimiyle sahneye çıkan Başkan Yardımcısı Sarıduman, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un selamlarını ileterek oyunculara plaket ve çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.