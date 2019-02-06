Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulamayı Yalova'da da yapıldı

“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması kapsamında Yalova'da il protokolü, engelliler ve vatandaşların katıldığı eylem gerçekleştirildi.

Eyleme Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz, engelli dernekleri ve vatandaşlar da katıldı. Yayaların yaya geçidine çıkması ile birlikte seyir halinde olan araçlar durarak yayalara geçiş önceliği tanıdılar. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, “Tüm Türkiye'de hayata geçen bir uygulama. Yalova'da da hassas bir sürücü kitlesi var. Bizde bu uygulamaya devam edeceğiz. Bizim ilimizdeki ölümlü trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu yayalara öncelik verilmemesinden kaynaklanıyor. O nedenle bu proje ilimize çok uygun proje” dedi.

Uygulamayı vatandaşlar da yerinde bulduklarını dile getirerek, “Biz araçların yayalara yol vermemesinden mustariptik. Bu uygulama çok iyi oldu. Bunu herkesin ama en çok da şoförlerimizin öğrenmesi gerekiyor” dediler.

Eylem kapsamında protokol mensupları da yayalarla birlikte yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti.