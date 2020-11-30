Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor

Metin Oral, Altınova İlçesi'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü dile getirerek, “AK Parti İktidarından aldığımız güç ve yerel dinamiklerin katkılarıyla Altınova'yı bölgemizin en gözde ilçesi yapıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un girişimleriyle geçtiğimiz hafta Altınova İlçesi için önemli müjdelerin alındığını hatırlatan Başkan Oral, “Altınova, her alanda geleceğe emin adımlarla ilerliyor” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un girişimleriyle ilçeye önemli hizmetlerin geleceğini ifade ederek, “Nüfusu 30 bine ulaşan Altınova'ya yeni kurulacak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü için İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 112 Acil İstasyonu ve Aile Sağlığı Hizmet Binasından oluşan 3 birimin yer alacağı Entegre Sağlık Tesisi ilçemize kazandırılacaktır.

Ayrıca, Altınova Devlet Hastanesi Bahçesine, Acil Servis Yönetmeliği'ne uygun birinci seviye acil servis hizmet binasının inşa edilecek olması ilçemizin geleceği adına çok önemlidir.

Bunun yanında, Helenapolis Antik Kenti kazılarının başlayacak olması ülkemiz ve Yalova turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerin ilçemize gelmesine katkı sağlayacak olan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Serdar Çam'a, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Sayın Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'a, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin İnceöz'e, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Sayın Hasan Zafer'e ve AK Parti Teşkilatlarımıza ilçemiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.