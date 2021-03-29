Oral: Aşılarımızı olalım, kurallara uyalım

Yalova'nın son hafta verilerine göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller arasına girdiğini hatırlatan Altınova'nın doktor belediye başkanı Metin Oral, “Temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız” dedi.

COVID-19'a yakalanan kişi sayısının 3 milyonu, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 30 bini aştığını hatırlatan Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımızın daha önce gösterdiği gayreti, başarıyı tekrar göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Aşı konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yan etki konusunda vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntısı olmasın. Çocukluk döneminde yaptırdığımız aşırlarla bu aşılar aynı. Yan etkileri açısından hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Vatandaşların tüm yaşamsal alanda kurallara uyarak dikkatli olması gerektiğini dile getiren Dr. Metin Oral, “Salgın sürecinde halkımızın özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmaları gerekiyor. Rehavete kapılmamalıyız. Eskiden yaşadığımız kötü deneyimler oldu, düğünler, taziyeler. Bunları bir daha yaşamayalım. Süreci hep birlikte verdiğimiz mücadele ile başarıyla sonuca ulaştıracağız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız. Koronavirüsü alacağımız tedbirlerle hep birlikte yeneceğiz” diye konuştu.