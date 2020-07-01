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Oral, Bakan Soylu'ya çalışmaları anlattı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.


Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Oral'a Altınova Belediyesi ALBEL Şirket Müdürü Temel Baş da eşlik etti. Metin Oral, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlıktaki makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Oldukça samimi ve verimli, bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Oral, Bakan Soylu'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ilçeye gerçekleştirilen yatırımlar ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

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