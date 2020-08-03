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Oral çiftinden ilçe büyüklerine bayram ziyareti

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutlayıp hayır dualarını aldılar.


Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladılar. İlçe büyüklerine çeşitli hediyeler veren Oral çifti, ilçe büyükleriyle sohbet edip hayır dualarını aldılar. Yasemin Oral, karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Oral çifti, COVID-19 Kurallarını harfiyen uyguladılar. Ziyaretleri kapı önünde yapan Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçe büyüklerine salgın konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymalarını istediler. Başkan Oral, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır. Yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamak bütün toplumun vazifesidir” dedi.

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