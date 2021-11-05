Oral: "Eğitim kırmızı çizgilerimizdendir"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitime önem verdiklerini ifade eden Başkan Oral, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle özel bir ziyaret gerçekleştirdik. Onların düşünceleri bizim için çok kıymetli. Notlarımızı aldık. Eğitim kırmızı çizgilerimizdendir. Birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Sitar ile birlikte Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Zerrin Özer tarafından karşılanan Oral ve Sitar, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Oral, “Geleceğin temeli olan gençlerimizin yetiştirilmesinin mimarı olan siz öğretmenlerimize yaptıkları çalışma ve verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki, yetiştirdiğiniz nesil ne kadar güçlü olursa yarınlara dair umutlarımız da o kadar güçlü olacaktır. Bu önemli görevinizde, Altınova Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Belediye olarak, eğitim öğretim hayatlarında öğrenci ve öğretmenlerimize desteklerimizi sürdürmekteyiz. İlçemize yeni okular kazandırıyoruz. Eğitim alanında yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz. Eğitim için yapılanlar, her şeye değer” diye konuştu.

Başkan Oral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sitar, sınıfları gezerek öğrencilerle de sohbet etti.