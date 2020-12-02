Oral: “Engelliler bizim bir parçamızdır”

Metin Oral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Engelliler bizim bir parçamızdır. Unutmayalım ki her birimiz birer engelli adayıyız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayasıyla yayımladığı mesajda, engellilik konusunun yalnızca engelli vatandaşları ve ailelerini değil, sosyal boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren konuların başında geldiğine dikkat çekti. Engellilerin insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasında herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başkan Oral, “Toplum olarak, hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatın içerisine girmeye çalışan engellileri her fırsatta kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz” dedi.

Oral, “İnsanların engelli olmaları, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engelli kardeşlerimizin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal hassasiyetin oluşturulmasıyla mümkündür. Onların hayattan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten fertler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bütün vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır" diye konuştu.