Oral: "Salgınla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı"

Metin Oral, Covid-19 kuralları konusunda vatandaşları uyararak toplumun tüm bireylerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Yeni kısıtlamaların gelecek günler için zorunlu hale geldiğini ifade eden Başkan Oral, “Yeni kısıtlamalara hepimizin harfiyen uyması gerekir. Temizlik, maske ve mesafe konusunda hassas olmalıyız. Evlerimizde de tedbiri elden bırakmamamız lazım. Özellikle taziye ve ev ziyaretleri konusunda dikkatli olmalıyız. Telefonla taziye geleneği oluşturalım. Taziyeler, cenazeler, ziyaretler bizim vaka sayımızı artırıyor. Evlerde oluşan yoğunlaşmalar ve tedbirsizlikler de vaka artışlarına sebep olmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın gerekmedikçe evden çıkmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının büyük özveriyle canla başla görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Oral, “Hastanelerde, sahada hayatın her alanında sağlık çalışanlarımız yoğun ve yorgun bir mücadele veriyor. Kendinden, ailesinden geçmiş bizler için canını dişine takıp çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız. Hastalanmayarak onların yükünü azaltmamız gerekiyor. Bizler, kurallara uyarak, yükümlülüklerimizi yerine getirerek virüsü yeneriz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Sevdiklerimizden uzak kalıyor, görüşemiyoruz. Çocuklarımız okullarından uzak kalıyor. Esnafımız, üreticilerimiz, sanayicimiz olumsuz etkileniyor. Bu zor süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ancak bu zor günleri de el ele vererek birlikte atlatacağız. Sabırla, kararlılıkta, kurallara uyarak virüse karşı mücadele edip eski günlerimize kavuşacağız” dedi.