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Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Başkan Oral mesajında; Türk milletinin şehit ve gazilerine büyük kıymet verdiğini vurgulayarak, “Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Şehadet şerbetini yudumlamış aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz” dedi.


Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın mesajı şöyle: ““Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, minnet ve hürmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla anıyoruz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. Şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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