Oral: Stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde marketlerde ve depolarında denetimler gerçekleştirdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, etiket denetimi yaptı. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Denetimler sırasında, vatandaşlar ile işletme yetkililerine salgın tedbirleri hatırlatılıyor.

“Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral fırsatçılara geçit vermeyeceklerini ifade ederek, “Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçmeyi arzu ettiklerini söyleyen Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, “İlçe genelindeki marketlerde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi unsurları denetleniyor. Raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat ve stok uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırarak devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkabilecek fahiş fiyat uygulaması ve stok durumu gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilecek” dedi.