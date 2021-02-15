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Oral: "Yaşlılarımız bizi biz yapan değerlerimizdir"

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, eşi ile birlikte evlerinden çıkamayan yaşlıları ziyaret etti.


Başkan Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçe büyüklerini evlerinde ziyarete etti. Yaşlıların hal ve hatırlarını soran Oral Çifti, taleplerini dinledi. İlçe büyüklerinin hayır dualarını da alan Oral Çifti, ziyaretlerinin belli aralıklarla devam edeceğini dile getirdiler.


Her fırsatta ilçe büyüklerini ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Oral, “Yaşlılarımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Çınarlarımız bizim için çok önemlidir. Onların kıymetini bilip, onlarla hasbihâl ederek, onların hayat hikâyelerinden dersler çıkarmalıyız. Yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanmalıyız. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Onların emrine âmâdeyiz” dedi.


Oral Çifti, ziyaretlerde ilçe büyüklerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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