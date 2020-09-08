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Oral'dan zabıtaya kutlama ziyareti

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194. yıl dönümünü kutladı.


Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ni ziyaret ederek, zabıta personelinin haftasını kutladı.


Zabıtaların çok zor bir görevi olduğunu ancak zorlukların duyulan güven sayesinde aşılacağını belirten Başkan Oral, “Bizler için önemli olan, kentin ve hemşerilerimizin huzurunu sağlamaktır. İlçemizin daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı olması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Kurallara uymayanlara ceza yazmak zorunda kalındığını vurgulayan Başkan Oral, “Kurallara uymayanlar için kesilen cezalar; kişiyle değil, şehrin huzuruyla ilgilidir. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, ilçemiz ve vatandaşlarımız için görevlerini yerine getirmekte, 7 gün 24 saat çalışmaya devam etmektedir. Amirimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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