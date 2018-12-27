İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Organları 3 kişiye umut oldu

Yalova’da beyin kanaması geçirerek hayata veda eden Nazım Tunç’un organları Bursa ve İstanbul’da 3 kişiyi hayata bağladı.

Yalova'da beyin kanaması geçirerek hayata veda eden Nazım Tunç'un organları Bursa ve İstanbul'da 3 kişiyi hayata bağladı.


Yalova'nın Kılıç köyünde yaşayan 64 yaşında evli ve dört çocuk babası Nazım Tunç, beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Dün Yalova Devlet Hastanesine gelen uzman doktorlar, ailesi tarafından organları bağışlanan Tunç'un karaciğerlerini İstanbul'a ve böbreklerini ise Bursa'ya zamanla yarışarak yetiştirdi. Alınan bilgiye göre, her iki şehirde bekleyen hastalara nakiller yapıldı. Hayatını kaybederken başkalarını hayata bağlayan Nazım Tunç'un cenazesi bugün Kılıç köyüne defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.