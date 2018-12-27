Organları 3 kişiye umut oldu

Yalova'da beyin kanaması geçirerek hayata veda eden Nazım Tunç'un organları Bursa ve İstanbul'da 3 kişiyi hayata bağladı.

Yalova'nın Kılıç köyünde yaşayan 64 yaşında evli ve dört çocuk babası Nazım Tunç, beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Dün Yalova Devlet Hastanesine gelen uzman doktorlar, ailesi tarafından organları bağışlanan Tunç'un karaciğerlerini İstanbul'a ve böbreklerini ise Bursa'ya zamanla yarışarak yetiştirdi. Alınan bilgiye göre, her iki şehirde bekleyen hastalara nakiller yapıldı. Hayatını kaybederken başkalarını hayata bağlayan Nazım Tunç'un cenazesi bugün Kılıç köyüne defnedildi.