Bursa'da Orhangazi Tüneli'nde alevlere teslim olan araç çekicide yeniden yangındı. Çekiciden indirilen araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Bursa istikametinden İstanbul'a seyreden Cengiz Görmez (54) yönetimindeki 34 AH 3659 plakalı otomobile, Orhangazi Tüneli'nde aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat A. (40) idaresindeki 34 GJR 691 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrasında 34 AH 3659 plakalı otomobil alev aldı. Araçta bulunan 1'i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.G. (51) olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardında olay yerine gelen çekiciyle tünelden çıkarılan otomobil otobanın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi mevkiinde yeniden alev aldı. Çekiciden indirilen araca bu kez Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.