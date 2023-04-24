Ortaburun Tabiat Parkı baharla birlikte rengarenk oldu

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 263. tabiat parkı olarak ilan edilen Ortaburun Tabiat Parkı, eşsiz güzelliğiyle görsel şölen sunuyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Ortaburun Tabiat Parkı eşsiz güzellikleriyle izleyenleri büyüledi. Türkiye'nin yeni tabiat park alanı ilan edilen bölge, bahar ayıyla birlikte doğanın tüm renklerine büründü. Ortaburun Göleti ve çevresindeki alanı içeren tabiat parkında ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezenmiş orman doğa tutkunlarının yeni uğrak noktası olacak.

Yalova turizmine kazandırılacak alanla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yalova ili, Çınarcık ilçesi sınırları içinde yer alan göl ve orman ekosistemine hakim eşsiz manzara bütünlüğü doğal güzellikleri ve taşıdığı tabii kaynak potansiyeli değerli alan Ortaburun Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir” denildi.

Tabiat parkı ilan edilen bölgede yapılacak çalışmaların proje hazırlıklarının önümüzdeki süreçte başlatılması bekleniyor.