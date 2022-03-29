Osmangazi Köprüsü'nden uyuşturucuya geçit yok

Osmangazi Köprüsü'nü uyuşturucu sevkiyatı için kullanan zehir tacirlerine Yalova polisi göz açtırmıyor. Son 3 günde yapılan çalışmalarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, bin 250 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekiplerinin Osmangazi Köprüsü'ndeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü gişelerinde 34 plaka otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Trafiğe tehlikeye düşürecek şekilde ters yöne giren araç polis takibinden çıktı. Bölgeyi araştıran ekipler, yaklaşık 2 saat sonra aracın ve şahsın izini İstanbul istikameti Oksijen Tesisleri civarında yakaladı. Ekipler şahsın kaçmasını engellemek için tır ile park çıkışını kapattı. Durumu fark eden araç sürücüsü S.G yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Yakın çevrede bulunan park alanında yapılan aramada iki ayrı poşet içinde bin 250 adet sentetik ecza grubu tablet hap ve 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. S.G, emniyetteki işletmelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polisin diğer bir çalışmasında ise bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçlamasıyla Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan polisin yaptığı diğer çalışmalarda P.B, H.A.T, S.K ve Ö.S gözaltına alınırken 20.4 gram skunk, 3 tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.