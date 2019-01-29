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Oto fareleri tutuklandı

Yalova’da lüks araçları gözüne kestirerek araçların direksiyon ve "hayalet ekran" diye tabir edilen gösterge panellerini çalan 3 kişi polisin teknik takibi neticesinde yakalandı.

Yalova'da lüks araçları gözüne kestirerek araçların direksiyon ve "hayalet ekran" diye tabir edilen gösterge panellerini çalan 3 kişi polisin teknik takibi neticesinde yakalandı.


Yalova'da lüks araçların direksiyon ve gösterge panellerinin çalınması olayı sonrasında harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri kamera kayıtlarından şahısların eşkallerini tespit etti. Ardından E İ. (32) ve O.A. (45) isimli şahıslar teknik takibe alan ekipler İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediler. Yalova'ya getirilen şüpheliler yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri İstanbul'daki bazı işyerlerine sattıklarını itiraf ettiler. Çalınan malzemeler İstanbul'daki belirtilen işyerlerinde ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A. Y. (38) ve E. İ. (32) tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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