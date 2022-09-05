Otomobil içine zulalanmış uyuşturucuyu 'Gölge' buldu

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklanırken 3 kişi de gözaltına aldı. Operasyonlarda dedektör köpek Gölge'nin zulalanmış şekilde bulduğu 267 gram kokainin yanı sıra 200 gram metamfetamin de ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 34 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki narkotik maddeler arama köpeği Gölge eşliğinde yapılan aramalarda zulalanmış vaziyette ele geçirildi. Araç sürücüsü A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotim ekiplerinin diğer bir çalışmasında ise 16 plakalı otomobil polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki D.S., A.M.Ş. ve A.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, narkotim ekiplerinin diğer bir çalışmasında ise 16 plakalı bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki E.G. hakkında adli işlem yapıldı.