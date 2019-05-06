(Özel) Anneler Günü orkideleri Yalova'da üretiliyor

Anneler Gününde evlatlar annelerine sevgilerini Yalova'da üretilen yerli orkidelerle gösterecekler. Türkiye ihtiyacının yüzde 70'i yerli üretim orkidelerle karşılanacak.

Anneler Günü'ne sayılı günler kala Türkiye'nin ilk ve tek orkide üreticisi konumundaki Yalova Solo Plant'ta yoğun günler yaşanıyor. Ülkenin her bölgesinden gelen taleplerin karşılanması için hummalı bir çalışma ortaya koyan firma yabancı orkideye oranla daha fazla çeşit, daha dayanıklı çiçek ve daha uygun fiyat avantajlarını ortaya koyuyor. Kısa süre içerisinde ülkenin orkide üretimindeki dışa bağımlılığını kırmayı başaran Solo Plant Firması ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor.

Anneler Günü'nde daha ucuz orkidenin de müjdesini veren Solo Plant Satış Sorumlusu Mergül Beşgül, “Anneler Günü'nde yoğunluk yaşıyoruz. Ama geçen seneye oranla yüzde 30 bir düşüş yaşıyoruz. Yıllık 2.5 milyon adet orkide üretimimiz var. İlerleyen yıllarda üretimimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Orkide kadına ve özellikle annelerimize çok yakışan nadide ve zarif bir çiçek. Orkide sevgiyi temsil ediyor” dedi.

Yalova'da üretilen milyonlarca orkide ülkenin değişik yerlerindeki çiçekçilerde ve ülke genelindeki büyük alış veriş zincirlerinin mağazalarında da satışa sunuluyor.