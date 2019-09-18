(Özel) Balıkçıların gün batımı manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Gün batımının eşsiz manzarasında Marmara Denizi'ne akın eden yüzlerce balıkçı teknesi, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kızıla bürünen gökyüzünün denize yansımasıyla ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

Gündüzleri dinlenen balıkçılar güneşin batmaya başlamasıyla birlikte gemilerin motorlarını çalıştırıp iş başı yapıyor. Armutlu Sahili civarında bekleyen yüzlerce balıkçı teknesi avlanmak için gün batımında Marmara Denizi'ne akın etti. Gün batımının eşsiz manzarasında deniz üzerinde seyreden balıkçı tekneleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin batmaya başlaması ile birlikte kızıla bürünen gökyüzü denize yansıyınca etkileyici manzaralar ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken sahilde duran bazı vatandaşlar ise oltaları ile balık tutarak manzaranın tadını çıkarttı. Bazı balıkçılar da sandal ile sahile yakın yerlerde avlandı. Balıkçıların gece tuttukları balıklar gün ağarması ile birlikte Armutlu Sahilinde satılıyor. Birçok vatandaş gece tutulan taze balıkları alabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor.