(Özel) Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye memleketi Yalova'dan tam destek

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile oyları bölmekle suçlanan ve son olarak da sosyal medyada bazı mecralar tarafından hedef tahtasına konulan Muharrem İnce'ye memleketi Yalova'nın Elmalık köyünden tam destek geldi. Hemşehrilerinin adaylığı nedeniyle büyük sevinç yaşayan köylüler, bazı kesimlerin sert eleştirilerine maruz kalan İnce'ye sahip çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 114 bin 660 seçmenin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olması Yalova'da sevinçle karşılandı. Merkeze bağlı Elmalık köyündeki vatandaşlar, köylerinden bir kez daha cumhurbaşkanı adayı çıkmasından dolayı gurur yaşadı. Adaylığının kesinleşmesinin ardından bazı kesimler tarafından ağır eleştirilere maruz kalan İnce, son olarak da sarf ettiği “sözde sanatçılar” ifadesi nedeniyle sert tepkilerle karşılaşmıştı. Muharrem İnce'nin hemşerileri köylülerine sahip çıktı. Muharrem İnce'nin hemşehrilerinden Oğuzhan Çabuk, Yalova'dan bir Cumhurbaşkanı adayının çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Kendisine yakın olarak da çalıştım yıllarca. Çok memnunum aday olmasından dolayı. Bize üçüncü bir şık ortaya çıkardı. Adını hatırlamadığım, unuttuğum üniversite arkadaşlarım beni arıyor, ‘Muharrem İnce'ye nasıl destek olalım' diye soruyor. O yüzden çok da mutluyum, gururluyum ve kendisini her zaman destekliyorum” dedi.

“Ona yorum yapanların çizgisine bir bakmak lazım”

İnce'ye yapılan eleştirilere de değinen Çabuk, “Muharrem Bey yıllardır Cumhuriyetçi, Atatürkçü çizginden hiç şaşmamış bir siyasetçi. Ona yorum yapanların çizgisine bir bakmak lazım. Geçmişte nerede bulunmuşlar, şu anda nerede bulunuyorlar. Takdir milletin.”

İnce'nin iyi bir insan olduğunu ve adaylığına da sevindiğini kaydeden köy sakinlerinden Ali Kurşun ise “Adaylığı iyi oldu. CHP'li kanattan eleştiriler, tepkiler olsun. CHP'de ona yapılan bazı şeyler vardı. O işini bilir. Bakalım ne olacak” ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu dürüst bir adam değil. Ben oyumu ona katiyen vermem"

Memleket Partisi Lideri'nin komşusu Bayram Ok ise İnce'nin aday olabilmesi için imza atanlardan biri olduğunu söyledi. İnce'nin adaylığı hak ettiğine vurgu yapan Ok, ”Bana göre, Muharrem'in yanında Kılıçdaroğlu dürüst bir adam değil. Ben oyumu ona katiyen vermem. Kim tepki gösterirse göstersin. Muharrem İnce sahaya çıktımı, konuşmaya başladığında kalbiyle konuşuyor. Her zaman destekliyorum” açıklamasında bulundu.

“Sanatçıların tepkileri kendilerini bağlar"

Yalovalı vatandaşlardan Metin Kar ise İnce'ye girdiği siyasi yarışta başarılar dilerken eleştirilere de tepki gösterdi. İnce'nin üzerine çok gidilmek istendiğine dikkati çeken Kar, “Sanatçılar tepkileri kendilerini bağlar. Herkes kendi sofrasında şov yapar. Onların sofrası da öyle. Allah yollarını açık etsin. 14 Mayıs'tan sonra kim nerede nasıl şarkı söyler onu herkes görecek” diye konuştu.

Elmalık köyü sakinlerinden Serkan Tekin, bugüne kadar oyunu hep Muharrem İnce'yer verdiğini ve önümüzdeki seçim de İnce'nin destekçisi olacağını belirtti. Tekin, hemşehrilerini cumhurbaşkanı olarak görmek isteklerini sözlerine ekledi.