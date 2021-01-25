(Özel) Ormanda bedava meyve keyfi

Yalova'da ormanlarda yetişen meyveyi ormanlara gidenler ücretsiz olarak toplaya biliyor.

Armutlu ilçesinin çam fıstığı ormanlarında kendiliğinden yetişen davulga meyvesini ormanları ziyaret edenler bolca bulabiliyor. İlçedeki ormanlarda bol bulunan şifa deposu meyveden vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor.

Ormanda bu meyveden toplayıp yeme imkanı bulan vatandaşlar, "Buradaki ormanlara gezmeye geldik. Ormanlarda bolca yetiştiğini gördük. Tadı da çok güzel. Bu meyve pazara çok sık gelmiyor. Çok lezzetli ve vücuda çok faydası var. Biz de toplayıp afiyetle yedik" dedi.