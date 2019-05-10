(Özel) Yalovalı anne ve bebekler en güzel pozlarını verdi

Fotoğraf çekimlerinde anneler en güzel pozlarını verdiler.

Yalova'da 9 yıldır, yeni doğan ve düğün fotoğrafçılığı yapan Kevser İşigüzel Anneler Günü'ne özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Yalova TİGEM arazisi içerisinde hazırlanan konseptte kendisini sosyal medya üzerinden takip eden anne ve bebekleri ile buluşan fotoğrafçı burada fotoğrafları ile onlara bir anneler günü hediyesi verdi. Bebekleri ile en güzel pozlarını veren anneler renkli görüntüler oluşturdular. Konu hakkında bilgi veren fotoğrafçı Kevser İşigüzel, “9 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Sosyal medyada beni yıllardır takip eden ailelerle birlikteyim. Bugün bana ulaşamayan herkese ulaşmak istedim. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi üstlendim. Hazırladığımız konseptte fotoğraflarını çekiyoruz. Benden onlara bir anneler günü hediyesi olsun istedim” dedi.

Bazı bebekler ise fotoğrafçıya zor anlar yaşattı. Objektife poz vermek yerine oluşturulan platformdaki oyuncaklar ve objelerle oynamayı tercih eden bebeklerin ilgisini çekmek de yine fotoğrafçı Kevser İşigüzel'e düştü. Bebeklere şarkılar söyleyen fotoğrafçılara veliler de yandan destek verdiler. Bebekleri ile objektifler karşısına geçen anneler ise kendilerine bu fırsatı sunan fotoğrafçıya teşekkür ettiler.