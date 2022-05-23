Paha biçilmez 'Baş Melek Mikail' kabartması arkeoloji müzesinin gözdesi olacak

Yalova Müze Müdürlüğü tarafından devralınan paha biçilmez 'Baş Melek Mikail' kabartması, kentte kurulması planlanan arkeoloji müzesinin en değerli eserleri arasında yer alacak.

Sağlık Bakanlığına ait termal kaplıcalarındaki Termal Otel'de bulunan kabartma, Yalova Müze Müdürlüğüne devredildi. Milattan sonra 4. yüzyıla ait olan eser, artık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yalova Müze Müdürlüğünün koruması altında olacak.

Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey, yaklaşık 1 yıldır Yalova'da müdürlüklerinin faaliyette olduğunu ifade etti. Şehirdeki birçok eserin Yalova, Çiftlikköy, Altınova ve Çınarcık belediyelerinde zimmetli olduğunu anlatan Özbey, “Onların kayıt altına alınıp müzenin teşhir konseptinin oluşmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Öncelikle bir arkeoloji müzesinin kurulmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Değişik kurumlarla bilgi alışverişi içindeyiz. Bu konsepte eserlerimizi sergilemeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Maddi değerinden daha çok manevi değeri paha biçilmez”

'Baş Melek Mikail' kabartmasını müzeye kazandırdıklarını anlatan Özbey, eserin arkeoloji müzesinin önemli bir parçası olacağını söyledi. Bursa Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı uzmanları tarafından eserin teşhiri için bakım ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünün ifade eden Özbey, Bursa Müze Müdürlüğü'nde bulunan Yalova'ya ait bir takım kültür varlıklarının da naklini gerçekleştirdiklerini anlattı. Kabartma hakkında bilgi veren Özbey, şöyle konuştu:

“Kültürel anlamda, kentin tarihi geçmişi anlamında paha biçilemez nitelikte bir eserdir. Bu eser aynı zamana uzun yıllar sağlık bakanlığınca koruma altına alınmış ve müze müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte oradaki kurum yetkililerinin de girişimiyle müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Bu eserin maddi değerinden daha çok manevi değeri paha biçilmez. Çünkü Termal bölgesi hem sıcak sularıyla hem kültürel varlıklarının zenginliğiyle bilinen bir arkeolojik sit alanı. Hem doğal hem arkeolojik sit alanındaki bu yer ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok alanda tescil edilmiş bir turizm cazibe merkezi. Bu merkezin daha da zenginleştirilmesi orada çıkan kültür varlıklarının tanıtılmasıyla ilgili olarak bir çok çalışmayı kurumlarla birlikte yapmayı planlıyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali de müze müdürlüğünün fiziki imkana ihtiyacı olduğunu anlattı. Tali, fiziki mekanla birlikte hedeflerinin Yalova'ya arkeoloji müzesini kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.