Paralimpik raketler Yalova'da kamp yapıyor

Paralimpik Oyunları ikincisi Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Avrupa Şampiyonu Merve Cansu Demir ve Ümran Ertiş 18-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Yalova Masa Tenisi Salonunda çalışmalarını sürdürecek. Yalova kampında milli takım antrenörleri Yusuf Kılınçkaya ve Bayramali Yıldız görev yapacak. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına hazırlanan Kadınlar Masa Tenisi Milli Takımı Yalova kampı boyunca günde çift antrenman yapacak. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Yalova'da kampa giren Kadınlar Masa Tenisi Milli Takımını ziyaret ederek başarılar diledi. Antrenörler Yıldız ve Kılınçkaya'dan bilgi alan Büyükgümüş sporcular Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ümran Ertiş'le sohbet ettikten sonra 2020 Tokyo Paralimpik oyunları öncesinde başarılar diledi.