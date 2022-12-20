Parıldar'dan evcil hayvan sahiplerine uyarı

Parıldar, sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bu hayvanların kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu söyleyen Parıldar, “Kedi ve Köpek sahiplerinin mağdur olmaması için son gün olan 31 Aralık Cumartesi günü İl ve İlçe Müdürlüklerimizin açık kalarak hizmete devam edeceklerini açıkladı. Kayıtsız tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin, kimliklendirme işlemleri için ikamet ettikleri yerin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ya da yetki verilen serbest veteriner hekimlere 31 Aralık 2022 tarihinden önce başvurmaları gerekmektedir” ifadesini kullandı.