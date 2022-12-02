Parıldar'dan sahipli kedi ve köpekler için çip zorunluluğu uyarısı

Parıldar, bu hayvanların kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlattı.

Parıldar, Yalova genelinde şimdiye kadar 2 bin 100 kedi, bin 955 köpek olmak üzere toplam 4 bin 55 hayvanın çiplenerek kimliklendirildiğini söyledi. Parıldar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirilmeyen 6 aylıktan büyük kedi ve köpeklerin bu tarihten sonra cezalı olarak kimliklendirileceği ve kaydının yapılacağı uyarısında bulundu. Parıldar, 6 aylıktan küçük yavruların kimliklendirmesinin ise normal şekilde devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Kimliklendirme işlemi, insanlardaki kimlik numarasına benzer 15 haneli bir rakam kodlarının olduğu pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçipi, hayvanların derisinin altına enjeksiyonla yerleştirmekle başlamaktadır. Daha sonra bu kod numarası, hayvanın eşkali ve sahibine ait kimlik bilgileri ulusal bir ağa bağlı PETVET veri tabanına kaydedilmektedir. Bu işlemler sonrasında veri tabanına kaydedilen bilgilerin bulunacağı, daha sonra yapılacak aşıların işleneceği tek tip pasaport verilmektedir. Kedi ve köpeklere çip zorunluluğu gelmesinin temel nedeni mikroçiplerin bir tür kalıcı kimlik sağlamaya yardımcı olmasıdır. Hayvanlara çip zorunluluğu çerçevesinde kullanılan mikroçipler, evcil hayvanlara tanımlanan kimlik bilgilerini saklarlar ancak aktif olarak bilgi gönderimi yapmazlar. Evcil hayvanlara takılan mikroçipler özel bir okuyucu tarafından okundukları takdirde sakladıkları kimlik bilgileri görülebilir, bu bilgiler sayesinde evcil hayvanın sahibinin kim olduğu kolay bir şekilde tespit edilebilir. Bu uygulama kedi ve köpeklerin sağlık durumlarını detaylı bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olsa da aynı zamanda kaybolan, çalınan ve sokağa bırakılan kedi ve köpeklerin bulunması durumunda sahiplerinin kolayca tespit edilmesini sağlayacaktır. Mikroçip uygulaması İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde çalışan Veteriner Hekimler marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilmektedir. Kayıtsız tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin, ikamet ettikleri yerin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ya da yetki verilen serbest veteriner hekimlere kimliklendirme için 31 Aralık 2022 tarihinden önce başvurmaları gerekmektedir.”