Pazar faresi yakalandı

Yalova'da pazarlara dadanan yankesici, incelenen güvenlik kameralarının ardından ikametinde çaldığı malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Olay, Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar Yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızını da hırsızlığa alet eden S.L. (36), gözüne kestirdiği kişilerin yanına giderek çantalarından para, telefon ve değerlerini eşyalarını çaldı. Yapılan 3 ayrı ihbarı değerlendiren polis ekipleri, pazar yerindeki güvenlik kameralarını izledi.

Kameralara yansıyan görüntüler, S.L., kısı H.L. ile gözüne kestirdiği kişinin yanına sokuluyor. Alışveriş yapan kişinin çantasının açık olmasından faydalanan S.L., el çabukluğu ile aldığı telefonu kıza veriyor. Tezgahtan bir şeyler alır gibi yapan iki kişi daha sonra gözden uzaklaşıyor.

Şüpheli şahıslar tespit edildikten sonra civar kameraları, PTS'ler ve KGYS kameraları izlenerek şüpheli şahısların ikamet ettiği adres tespit eden polis ekipleri, alınan arama kararı ile yapılan aramada şüpheli S.L., yorgan ve yatakların istiflendiği yerin altında saklandığı yerden çıktı.

Gözaltına alınan 2 şüphelilerden S.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük H.L. adli kontrol şartı ile salıverilerek babasına teslim edildi.

Vatandaşların çalınan malzemelerinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.