Pervin Ersoy Altınova'yı gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Altınova'yı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçılar İzel, Buket Derelioğlu, Nedim Saban, Eray Kılıç, Özgür Özgülgün ve Bilge Kuru, Altınova'ya gelerek burada muhteşem bir gün geçirdiler. Ersoy ve beraberindekileri Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral karşıladı. Oral çifti, Pervin Ersoy ve beraberindekiler ile yakından ilgilenerek ilçenin tarihi yerlerini gezdirdi. Hersek Lagünü, Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi, Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi de gezildi, kuş gözlemi yapıldı. Başkan Oral, Ersoy'a Doğa Pasaportu da takdim etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Oral, “Bugün çok özel misafirlerimiz vardı. Altınova'mızın güzelliklerine güzellik katan, tüm güzelliklerimizi Türkiye'ye duyurma noktasında destekleri, ilgileri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kıymetli eşi Pervin Ersoy ve sanatçılarımız İzel, Buket Derelioğlu, Nedim Saban, Eray Kılıç, Özgür Özgülgün ve Bilge Kuru'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.