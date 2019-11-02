PETKİM uzatmada kalandı

Türkiye Basketbol Ligi’nin lideri Semt77 Yalovaspor 4.
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Semt77 Yalovaspor 4. hafta maçında sahasında uzatmaya giden müsabakada PETKİM'e 73-72 mağlup oldu.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Sertan Kırklar, Kerem Yılmaz, Batuhan Söylemezoğlu
Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir 15, Onur Sonsırma 7, Melih Kapucu 5, Keshun Sherrill 26, Ryan Rhoomes 11, Eren Beyaz, İsmail Kerem Gülmez, İlker Tunalı 8, Alihan Deniz Genç
PETKİM: Patrick Rembert 16, Mert Çevik 3, Hakan Yapar 20, Cemal Nalga 16, Yiğitcan Turna, Şahin Ekmen 7, Serkan Menteşe 6, Koray Uzunhasan 3, Recep Doğrusöz 2
1. Periyot: 13-21 (PETKİM lehine)
Devre: 23-38 (PETKİM lehine)
3. Periyot: 40-53 (PETKİM lehine)
5 Faul: İlker Tunalı (Semt77 Yalovaspor), Hakan Yapar (PETKİM)