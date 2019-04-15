Pirinç tanesi üzerine Ayet'el kürsi yazdı

Özköprülü, bu çalışmanın hem Türkiye'de hem de Amerika'da patentini aldı.

Yalova'da bir faaliyete katılan Ali Kaya Özköprülü, dünyada bir ilk olan pilavlık pirinç üzerine kendi gelistirdiği teknik ile yapılan çalışmayla yazılan Ayet'el Kürsi'yi ziyaretçilerle paylaştı. Mikroskop altında pirincin üzerinde yazan ayeti görenler gözlerine inanamadı. Çıplak gözle bile görülebilen çalışmanın tekniğini 6 yılda 30 bin deneme ile geliştirildiğini belirten Ali Kaya Özköprülü, “Daha önceki yıllarda pirinç tanesi üzerine isim yazılırdı. Böyle bir ürün vardı. O dönemde ben de bu yönde çalıştım. Ama sonrasında bunun nasıl ilerletirim diye araştırma yapmaya başladım. Bilimsel bir çalışmadır. 6 yıl süren ve 30 bin denemeden sonra harekelerine kadar eksiksiz tam mukemmel şekilde Ayet'el Kürsi'yi yazmayı başardım. Hava ve su geçirmeyen kristal ya da cam modellerin içinde muhafaza altında olduğu için sorunsuz kullanilabiliyor. Bunun Türkiye'deki patentini de aldım. Normalde matbaanın kağıda basamayacağı alana Ayet'el Kürsi'yi yazdık. Ayetin ince çizgileri 5 mikron kalınlığında. Dijital teknolojiler ve matbaalar o ebatta istenen çözünürlüğe inemiyor. Bunu pirinç üzerine yazmaya başladıktan sonra da takı haline dönüştürdük. Biz bu çalışmayı dua ile de sınırlı bırakmayarak kişisel sembol ve resimlere kadar ilerlettik. Günde 10-12 adet üretebiliyorum. Bunu görenler genellikle inanamıyorlar. Mikroskoptan baktıklarında bir hile sanıp gözlerine dahi inanmıyorlar. İnceleyip verdiğimiz bilgilerle baktıklarında kanaat getiriyorlar. Zaten kolyelerin yanında bir mercek de veriyoruz, oradan da inceleme imkanı buluyorlar” dedi.

Amerika'dan tescil aldı

Pirinç tanesine İncil'den bir dua ve Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in resimlerini de işleyen Özköprülü, Amerika'ya yaptığı patent başvurusundan da olumlu sonuç almayı başardı. 6 aylık bir incelemeye tabi tutulduğunu belirten Özköprülü, “İncil'den de bazı duaları yazmayı başardık. Amerika'dan da patent aldık. 6 ay boyunca dünyada başka yapan var mı diye araştırma yaptılar. İncil'de çok yaygın bir duaları var. İncelemeler sonrasında patent verildi. Dünyada da ilk olduğumuz tescillendi. İstanbul'da açtığımız fuarlarda bir çok insan gelip mikroskoplarla görüyor ve elimi sıkıp gidiyor” diye konuştu.