Polis memurunu şehit eden sürücüye müebbet hapis cezası

Yalova'da, sokağa çıkma yasakları sırasında uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na otomobille çarparak şehit eden Zülfükar İ. hakkında verilen müebbet hapis cezası, üst mahkemece onandı.

Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuruyla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan sanıklardan Zülfükar İ. (20), müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne davayla ilgili yapılan temyiz başvurusunun süreci tamamlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Zülfükar İ. hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezası, yapılan incelemeler sonucunda hukuka uygun bulundu.

Öte yandan, 1 Aralık 2022'de tamamlanan dava sürecinde diğer yaşı küçük sanık S.Y.'ye verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük cezasıyla ilgili hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.