Polislerden resim ve çini işlemeciliği sergisi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından yapılan resim ve çini işlemeciliği çalışmaları düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından Kent Müzesi'nde sergi açıldı. Polis memurlarının sanatsal hünerlerinin beğeniye sunulduğu serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ile eski AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda emekli Emniyet Müdürü olan Şükrü Önder birlikte kesti.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi.

Sergide yer alan tablo ve çini işlemeleri beğeni toplayan emniyet mensupları, sanatta da yetenekli olduğunu gösterdi.

Sergi açılışına kurum müdürleri ile emniyet personellerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.