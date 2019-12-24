Posta pulu tabloları büyüledi

Ankara Sanat Galerisi'nde açılan ve 29 ressamın eserlerinin sergilendiği sergiye Yalova Altınova Hürriyet Ortaokulu Müdürü İlhan Aydan da resimleriyle katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu İlhan Aydan'ın Ankara Arda Sanat Galerisi'nde açılan Kış Mektupları isimli karma resim sergisinde teşhir edilen eserleri ilgi topladı. Daha önce örneği olmayan ve İlhan Aydan tarafından ilk kez uygulanan posta pulu şeklinde yapılan tablolar ilgi odağı oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kış Mektupları isimli resim sergisine 29 sanatçı katıldı. Sergi gelirlerinin belirli bir kısmının açık artırma ile satılıp öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi. Sergiye Altınova Hürriyet Ortaokulu Müdürü İlhan Aydan 5 eseri ile katıldı.