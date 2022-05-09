Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) B Grubunda evinde Atletik Sportif'i ağırlayan Altınova Belediyespor rakibini 73-67'lik skorla yenerek averajla ikinci sıraya yerleşti.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başlayarak ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Altınova Belediyespor yetenekli uzunu Gence Sarp Göbeloğlu'ndan gelen üç sayılık basketlerle rakibinin direncini kırarken devreye 43-40 önde girdi. Üçüncü çeyreğe Altınova'nın hızlı hücumları damga vurdu. Adeta rakibine pota altını karartan Sarı Yeşilliler final periyoduna 63-51'lik üstünlükle girdi.

Altınova'da 18 sayı atan Gence Sarp Göbeloğlu maçın en skorer ismi olurken ona 11'er sayıyla Yüksel Bahadır Kalay, Berkay Erdem Akay ve 10 sayıyla Melih Can Güven eşlik ederek galibiyette önemli rol oynadı.