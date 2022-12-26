Prof. Dr. Arıca: “Aronya hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir”

Dr. Vefik Arıca, “Aronya hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir” dedi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, aronyanın ABD'deki yeni bir araştırmaya göre sağlık açısından yeni faydalarının ortaya çıkarıldığını söyledi. Aronya meyvesinin dünyada ve Türkiye'de yoğun bir şekilde kullanımı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Arıca, “Aronya çok kuvvetli bir antioksidan. Vücudumuzda aronyayı aldığımız zaman tüm toksinleri rahatlıkla atabiliyoruz. Çok kuvvetli bir antioksidan olduğu biliniyor ve bu kanıtlanmış bir durumda” diye konuştu.

Aronya ile ilgili yapılan araştırmalara da değinen Prof. Dr. Arıca, “Son çıkan yayınlar açıkçası bizi de şaşırttı. Son Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yayına göre, özellikle 50 yaş üzeri prostat büyümelerinde çok etkili geldiği, özellikle genç erkek ve genç bayanlarda cinsel aktiviteyi artırdığına dair bilgiler gelmekte. Özelikle Türkiye'de yoğun bir şekilde üretilen ve Yalova'nın da coğrafi işaretli meyvesi olan aronya hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir” ifadesini kullandı.