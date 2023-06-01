Prof. Dr. Kemal Sayar'dan Yalova'da söyleşi

Dr. Kemal Sayar söyleşisi ile noktaladı.

Düzenlenen söyleşiye; Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile eşi Gökşen Tutuk, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve vatandaşlar katıldı. Söyleşide neden mutlu değiliz, hayatın anlamı, önemsizlik korkusu, aidiyet ihtiyacı, mutluluk tuzakları gibi birçok konuya değinen Prof. Dr. Sayar, kendisini izlemeye gelen vatandaşların da fikirlerini alarak söyleşiye katılımlarını sağladı. Çeşitli düşünce ve kültür insanlarından örneklerle hayatın anlamını, mana duygusu ve anlam arayışını anlatan Sayar, birçok önemli konuyu söyleşiye katılanlarla paylaştı. İlgiyle takip edilen söyleşinin sonlarına doğru Sayar, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

“Sezonu tamamladık”

Programın sonunda Başkan Mustafa Tutuk, sahneye çıkarak Prof. Dr. Sayar'a bu güzel söyleşisi için teşekkür ederek plaket ve Yalova Kağıdına hat sanatı ile isminin yazılı olduğu tabloyu hediye etti. Gecenin sonunda yaptığı konuşmada, Tutuk; “İlber Hocamızla başlatmış olduğumuz 2022-2023 Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonumuzu Kemal Hocamız ile tamamladık. Bu süreçte yüzlerce önemli ismi, sizlerle buluşturduk. Her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat faaliyetlerine yer verdik. Onlarca tiyatro, konser, söyleşi, çocuk gösterileri, konferans ve fuar gibi etkinlikleri sizlerin beğenisine sunduk. Önümüzdeki aylarda da yeni bir kültür ve sanat sezonu ve yepyeni içeriklerle sizlerle beraber olacağız” dedi.