Prof. Uyar: “En ucuz enerji yenilenebilir enerji”

Dr. Tanay Sıdkı Uyar, en ucuz enerjinin yenilenebilir enerji olduğuna vurgu yaptı.

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Enerji Verimliği Haftası münasebetiyle bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını YASKİ Birlik Başkanı Ahmet Özsümer gerçekleştirdi. Derin deniz deşarjlı ve ön arıtma projesi ile 1 megawatt güneş enerjisi santrali temel atma töreninin bu haftaya denk gelmesinin çok güzel olduğunu ifade eden Özsümer, “Öğleden sonra temel atma törenimizi ve arıtma projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Tanay Sıdkı Uyar panelde bir sunum gerçekleştirdi. Uyar, yenilenebilir enerjinin yerelin bilgisi, kamu kuruluşlarının ve o bölgede yaşayanların sahiplenmesi ile olabileceğini ifade ederek, “Artık yenilenebilir enerji en ucuz. En ucuz olduğu için bir kooperatifin, belediyenin kendi enerjisini tamamen rüzgar, güneşten kurması başka harcamalara kaynak ayırması anlamına gelir” dedi.

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilgiler paylaştı. Güneş enerjisi potansiyeli, dünyadaki enerji tüketiminin 2 bin 850 katı olduğunu vurgulayan Aktacir, “Rüzgar enerjisi potansiyeli ise dünyadaki enerji tüketiminin 200 katı olarak değerlendirilmektedir. Dünyada birincil enerji tüketiminin yüzde 85'ini kömür, doğalgaz, petrol oluştururken, yüzde 15'ini yenilenebilir, hidroelektrik oluşturmaktadır. Türkiye'nin birincil enerji tüketimi yüzde 5 artarak 137,9 milyon ton petrol eşdeğerine (MTEP) ulaşmıştır” diye konuştu.

Panelin ardından derin deniz deşarjlı ve ön arıtma projesi açılışı ile 1 megawatt güneş enerjisi santrali temel atma töreni gerçekleştirilecek.