İhlas Haber Ajansı

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Radar Caddesi'nde maddi hasarlı kaza

Yalova’da 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yalova'da 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi Radar Caddesi'nde 20 LK 407 plakalı otomobil ile 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan 20 plakalı otomobil yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Diğer aracın sürücüsü ise otomobilini yol kenarındaki başka bir araca çarpmadan önce güçlükle durdurabildi.


Kazada herhangi bir kişi yaralanmazken araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar oluştu.

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