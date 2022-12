Radyo sunucusu Özadlı, öğrencilerle Buluştu

Radyo Televizyon Alanı tarafından düzenlenen Meslek Söyleşilerinde öğrenciler alanında uzman kişilerle buluşmaya devam ediyor. Radyo Televizyon Alanı Öğretmeni Hatice Ersan koordinesinde okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide radyo programcısı Doğancan Özadlı öğrenci ve katılımcılarla dijitalleşen dünyadaki radyonun konumu ve sektörle bağlantılı konuları, program içerikleri, canlı yayın deneyimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilerin ve katılımcıların sorularını cevaplayan Doğancan Özadlı, radyo programcılığına başlama hikayesini öğrencilerle paylaşarak, “13 yaşında yaz tatilini boş geçirmemek için radyoda asistan olarak çalışmaya başladım. Burada yayın yapan insanları gözlemleyerek kendi kendime ses kayıtları alarak anons denemeleri yaptım. Bir şekilde kendimi göstermeyi başardım. 3 ay sonunda ilk yayınımı yapma fırsatı yakaladım. Hafta sonu en ölü saat diyebileceğimiz Pazar günü saat 00.07'de ilk yayınımı yaptım” dedi.

Yaptığı radyo programı formatı hakkında öğrencileri bilgilendiren Özadlı, “Bir konu başlığı belirliyorum ve konuyla alakalı sürekli telefon bağlantıları alıyorum. Bir ağır ceza hakimi de bağlanıyor, dağın başında koyunlarını otlatırken bir çobanda bağlanıyor, ev hanımı da dinliyor, her yaştan, her meslek grubundan, her üsluptan insanla konuşuyor olmak çok büyük bir genel kültür kattı bana. Aslında hayatta öğrendiğim birçok şeyi, çok küçük yaşta başladığım için radyoya dinleyicilerimden öğrenmiş oldum; çünkü her renkten insanla iletişim kurmak bana çok şey kattı” diye konuştu.

İnsanın sevdiği işi yapmasının önemini vurgulayan Özadlı'ya söyleşinin ardından Lise Müdürü Ercan Gökkaya, çiçek ve plaket takdim etti.