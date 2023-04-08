Ramazan davulcusu liseliler Osmanlı'dan kalan 200 yıllık geleneği yaşatıyor

Osmanlı'dan günümüze kalan ve yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan davul eşliğinde maniler okuyarak sahura kaldırma geleneğini Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri yaşatıyor.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan müzik bölümü öğrencileri, Ramazan ayı geleneğini bir proje ile yaşatıyor. Proje çerçevesinde Ramazan davulcusu kıyafetleri giyen öğrenciler, hafta sonlarında okullarının bulunduğu Safran köyünü davul eşliğinde sokak sokak gezerek maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, her hafta sonu 2-3 öğrenci ile etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Günümüzde sadece davul çalındığını dile getiren Kılıç, “Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan davul çalma, mani söyleme geleneğini günümüzde pek görememekteyiz. Bu sadece davul çalma tarafıyla kalıyor. Okul olarak bulunduğumuz Safran köyünde öğrencimizle bu geleneği yaşatıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin projeyi benimsediğini ve istekli olduğunu ifade eden Kılıç, bunun da kendilerini memnun ettiğini söyledi. Kılıç, öğrencilerin projede yer almak için sıraya girdiğini dile getirdi.

“Bu geleneği eski adetlere göre uygulamak hoşumuza gidiyor”

Müzik bölümü öğrencisi Ali Sönmez ise yaptığı işten ve görevden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, “Arkadaşlarla 2'şer, 3'erli gruplar halinde davul çalışıyoruz sahur vakti. Kendi bölümümüz, kendi enstrümanımızı çaldığımız için mutluyuz. Safran köyünde bu geleneği eski adetlere göre uygulamak hoşumuza gidiyor” dedi.

11. sınıf öğrencisi Hasan Batuhan Tekin ise manevi bir özelliği olan Ramazan ayında arkadaşıyla davul çalıp mani söyleme şansı bulduğu için mutlu olduğunu anlattı. Osmanlı'dan kalan kültürü yaşatan bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Tekin, “Geleneğimizi kültürümüzü yansıtmak çok önemli bir şey. Çok mutluyum, bu geleneği devam ettirmek çok güzel bir duygu. Gelecekteki hayalim müzik öğretmeni olmak. Bugün de Ramazan davulculuğunu sergiledim” ifadesini kullandı.