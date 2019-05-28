Sağlığı için 1.5 yılda 60 kilo verdi

Yalova'da diyabet hastalığına bağlı olarak hareketsiz bir yaşam süren 134 kilo ağırlığındaki Saniye Acar (42) doktorların kilo vermemesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini söylemesi üzerinde 1.5 yılda 60 kilo verdi.

Yalovalı diyabet hastası Saniye Acar, ortaya koyduğu irade ile herkese ilham kaynağı oldu. Diyabet hastası olan Acar hareketsiz bir yaşam nedeniyle hızla kilo almaya başladı. Zaman içerisinde 134 kiloya kadar çıkan kadın neredeyse yerinden kalkamayacak bir hale geldi. Doktorları ise bu durumun daha fazla böyle gidemeyeceğini dile getirerek acilen kilo vermemesi durumunda hayati tehlike yaşayabileceğini dile getirdiler. Bunun üzerine kilo verme kararı alan Saniye Acar, Yalova Devlet Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde görev yapan Dr. Müge Özcan ve Diyetisyen Mert Aşit ile birlikte diyet yapmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeye başladı. Karbonhidrat, protein, süt ve süt grubu, meyve-sebzelerden oluşan yeni bir beslenme düzenine geçirilen kadın 1.5 yıllık bir süreçte 134 kilodan 74 kiloya geriledi.

İnanılmaz bir dönüşüm sergileyerek 60 kilo veren Saniye Acar ise yepyeni bir hayata başladığını dile getirdi. Acar, “Doktor Müge hanım ve Diyetisyen Mert bey ile tanıştığımda hayatımı artık değiştirmek istediğime karar vermiştim. Öncelikle yapılan tahliller neticesinde doktorum şeker hastalığımla ilgili yeni ilaçlar vererek tedavimle ilgili ayarlamalar yaptı. Beni diyetisyen Mert beye sevk etti. Verilen tedavi ve diyet sayesinde daha önce yemediğim birçok sağlıklı besin maddesi hayatımıza girdi. Elbette daha önceki beslenme alışkanlıklarından kopmak kolay olmadı. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama sabrettim. Hastaneye her gittiğimde doktorum Müge Özcan ve diyetisyenim Mert Aşit beni motive ediyor, başaracağıma olan inancımı arttırıyorlardı. Tedavim, beslenme tarzımın değişmesi ve fiziksel aktivite ile 1,5 yılda toplam 60 kilo verdim. Doktoruma ve diyetisyenime çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kendime olan güvenim ve saygım geri geldi. Köyde pek çok insana örnek oldum. Sağlığımı geri kazandım. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Biyolojik olduğu kadar psikolojik de bir savaşı kazandı”

Saniye Acar'ın 1.5 yıllık kilo verme süreci hakkında bilgi veren doktorları Dr. Müge Özcan ve Diyetisyen Mert Aşit ise durumu, “Saniye hanım sadece biyolojik olarak değil psikolojik bir savaşı da kazandı. Hastamızın ciddi bir diyabet rahatsızlığı ve fazla kiloları olmasına rağmen bu durumla bağdaşmayan bir yaşam tarzı vardı. Bize başvurduğunda tedavisini yeniden düzenledim. Şeker hastalarında beslenme vazgeçilmez olduğundan dolayı sağlıklı beslenme ve zayıflama hususunda diyetisyene sevk ettim. Bugün geldiği nokta çok iyi. Verdiği kilolar ve sağlıklı beslenme ile şu anda şeker hastalığı ile ilgili metabolik kontrolü sağladık ve en önemlisi de hastamızın hayat kalitesini artırdık. Obezitenin şeker hastalığında bir risk faktörü olduğunu hatırlatıp, kontrolsüz şeker hastalığı ve obez olan hastalar polikliniklerimize randevu alarak müracaat edebilirler. Mevcut kilosundan dolayı mutsuz olan hastamız kontrolsüz şeker hastalığından dolayı da sağlık problemleri yaşıyordu. Biz bir ekip olarak hastamızın öncelikle motivasyonunu sağladık. Bugüne kadar yapmış olduğu beslenme hatalarını saptayıp bundan sonraki hayatında neler yapması gerektiği konusunda düzenlemeler yaptık. Kendisinin tedavi ve diyet sürecine inancı ve tam katılımıyla bugün bu sonuçları gördük. Şeker hastaları medikal tedavinin yanında beslenmenin de çok önemli olduğunu unutmasınlar. Düzenli beslenme ve egzersiz yaparak, hayatlarından stresi uzaklaştırıp doktorlarının önermiş olduğu tedavi planına dikkat ederek ideal kilolarına kavuşmaları ve metabolik hedeflerin sağlanması mümkündür” dediler.