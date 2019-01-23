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Şahin donmaktan kurtarıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde açlıktan ve soğuktan halsiz düşen şahin, belediye ekiplerinde hayata döndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde açlıktan ve soğuktan halsiz düşen şahin, belediye ekiplerinde hayata döndürüldü.


Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nın arkasında açlıktan halsiz kalan ve soğuk nedeniyle donmak üzere bulunan şahin, Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ve Altınova Belediyesi Zabıta ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak yaşama döndürüldü.


Belediye ekipleri şahini tedavi edilmek üzere Yalova Milli Parkları Müdürlüğü'ne teslim etti.

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