Salman: "Play-off çok çetin geçecek”

Türkiye Basketbol Ligi'nin sürpriz takımlarından Düzce Belediyesi'nin başantrenörü İlker Salman, 91-80 kazandıkları Semt77 Yalova Belediyespor maçını değerlendirirken, "Play-off çok çetin geçecek” dedi.

Düzce Belediyesi Başantrenörü İlker Salman, ”İlk günden bu yana takımımızın bir tane hedefi var. Hem bireysel oyuncularımızın gelişimini sağlamak, hem de takım kimyasının gelişimini sağlamaktı. Bunu belli bir yere kadar getirdik. Bu durum bizi nereye kadar götürür şuan için bilmiyorum. Sene başında da aynı amaçla yola çıktık. Amacımız bizi Play-off'a taşıdı. İyi bir takım kimyamız var. Play-off çok daha zor ve sert bir yer. Genç bir takımız, nasıl reaksiyon veririz. Bunu bilemiyorum. Bu sene ki Play-off çok çetin geçecek. Her takım birbirini yenecek gücü var. Güç dengeleri çok uç noktada değil. Bizim hedefimiz genç, tecrübeli ve yabancı oyuncularımız seviyesini arttırmak. Şuana kadar başarılı olduk. İnşallah devam ederiz” şeklinde konuştu.

Play-off için kazanmak zorunda olduklarını belirten Salman, ”Yalova takımı benim için çok özel bir takım. Burada bir buçuk senem geçti. Ailem diyebileceğim insanlar tanıdım bu şehirde, benim için zor bir maç oldu. Eski takımımın zor durumda olması beni de zor durumda bıraktı. Ancak spor bu, biz de ilk dört mücadelesi veriyoruz. Geçen hafta kaybettik. Bu hafta kazandık. Son periyotta çok iyi geri dönüş yaptık. Genç oyuncularımız çok değerli katkılar verdiler. Kazandığımız için sevinçliyim. Yalova'nın 3 tane maçı var. Onlara canı gönülden başarılar diliyorum. Burası keyifli bir yer güzel bir ortam var. Bu ligde kalmayı hak ettiklerini düşünüyorum. İnşallah ligde kalırlar. Önümüzdeki sezon daha iyi bir organizasyonla yollarına devam ederler” dedi.