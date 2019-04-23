Salman'dan örnek davranış

Yalova Belediyesi'nde tasarruf tedbirlerini devreye sokan Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade etti. Salman, eşinin üzerine kayıtlı özel aracını belediyeye getirerek makam aracı yaptı.

Belediye Başkanı Vefa Salman, kiralık olarak kullanılan makam aracını firmaya iade ederek eşinin üzerine kayıtlı olan şahsi aracını kullanma kararı aldı. Belediyedeki başkan yardımcıları ve müdürlere de tasarruf yapılması için talimat veren Salman, bu anlamda ki ilk adımı bizzat kendi atarak ülkeye de örnek oldu. Salman; “Geri bıraktığımız 5 yıllık süreçte Yalova'da hayata geçirdiğimiz birçok uygulama örnek alındı. Hep halkımızın, belediyemizin çıkarları doğrultusunda kararlar almaya özen gösterdik. Belediye'nin bütçesini kendi bütçemiz gibi düşünerek planladık ve harcadık. Son günlerde belediyelerin ekonomileri ve yapılan harcamalar gündemde. Biz asla ‘Devletin malı deniz' düşüncesi içerisinde olmadık. Böyle bir dönemde yine örnek olalım istedik. Ülkemizde ekonomi kötü durumda. İşsizlik artmış durumda. İnsanlar tasarrufun peşinde. Biz de belediye olarak böyle davranmalıyız. Bunu da bu belediye ailesinin reisi olarak ilk ben başlatmalıyım. Kiralık olan makam aracımı firmaya bugün itibariyle iade ediyorum. Bundan sonra eşim Dilek Salman adına kayıtlı olan şahsi aracımızı kullanacağım. Şartlar düzelene kadar da bu böyle olacak” dedi.