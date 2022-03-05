İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şampiyon Esenköyspor'dan Başkan Temel'e ziyaret

Yalova 1.

Amatör Kümede namağlup şampiyon olan Esenköyspor Kulübü Başkanı Süleyman Küçük ve teknik heyet Başkan Mehmet Temel'i ziyaret etti.


Şampiyonluk kupasını Temel'in makamına taşıyan Esenköyspor heyeti, desteklerinden dolayı başkana teşekkür etti. Başkan Temel de hiç maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan Esenköyspor'u kutladı ve teknik heyete plaket takdim etti. Gençlere her daim önem verdim geldiğini belirten Temel, ''İlk gün çocuklarımız için ücretsiz servis koyup güvenli bir şekilde okullarına gitmelerini sağladık. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durması için sporu sevdiren ve onlarla başarıya ulaşan ekibimizi canı gönülden kutluyorum diyerek'' dedi.


Ziyarette Teknik Direktörü Levent Numanoğlu, Antrenör Ufuk Yılmaz ve Kaleci Antrenörü Hüseyin Gökdemir de yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.